يلا شوت now مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر اليوم ON TIME SPORTS يخوض الأهلي مساء اليوم الجمعة أولى مبارياته الودية استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل. المقبل. ويستضيف الأهلي فريق سموحة على ملعب مختار التتش وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس. Advertisements لمشاهدة مباراة الاهلي ضد سموحة بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا ) لمشاهدة مباراة الاهلي ضد سموحة بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا ) لمشاهدة مباراة الاهلي ضد سموحة بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

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