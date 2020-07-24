اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور تشكيل لجنة لتطوير البراعم و الأكاديميات الفترة المقبلة. وتضم اللجنة كلا من السيد سلامة و أيمن اليمني و مصطفى نجم وعفت نصار بجانب محمد صابر مدرب الأكاديمية. جاء ذلك عقب إعلان اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين ومدرسة الكرة والبراعم والأكاديميات في ظل اهتمام مجلس إدارة النادي بدعم القطاع و تطويره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل لجنة لتطوير البراعم والأكاديميات بنادي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.