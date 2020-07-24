مسحة سلبية سموحة قبل ودية الأهلي

أكد الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة حماده صدقي أن المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس الخميس جاءت سلبية بالكامل. سلبية بالكامل. حضر فريق سموحة إلى مقر النادي الأهلي استعداداً لخوض اللقاء الودي المقرر مساء اليوم الجمعة استعداداً لاستكمال الدوري. الودي المقرر مساء اليوم الجمعة استعداداً لاستكمال الدوري. وكان سموحة قد أجرى مسحة جديدة بعد ثبوت إصابة البوركيني محمد كوفي والأوغندي ديريك نسامبي بفيروس كورونا.

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