الهلال السعودي يتعاقد مع مهاجم أهلي جدة

نجحت ادارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل في التعاقد مع هيثم عسيري مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي أهلي جدة ، المتواجد في بمعسكر المنتخب السعودي للشباب المقام في مدينة عسير . في مدينة عسير . كشفت تقارير صحيفة سعودية بأن ادارة نادي الهلال السعودي حصت علي توقيع اللاعب بعد موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم . وكانت ادارة نادي الهلال أعلنت مساء أمس تجديد عقد صالح الشهري مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي حتي 2024 . ويحتل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة .

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