كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تطورات مستقبل السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي مع الفريق.
أشارت صحيفة "كورييه ديللو سبورت" الإيطالية، بأن أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي منفتح لبيع كوليبالي ومناقشة العروضالتي وصلت من أجل رحيله، حيث خفض السعر المطلوب إلى 75-80 مليون يورو بعدما كان 100 مليون يورو.
أشارت الصحيفة إلى أن العروض التيوصلت لمدافع السنغالي، من ليفربول ومانشستر يونايتد وسيتي، لكن تم رفضها بعدما لم تتخطي الـ60 مليون يورو، وهو بعيد عن الرقم المطلوب.
لكن أكدت الصحيفة إلى أن اللاعب لا يمانع البقاء مع الفريق، مؤكدًا بأنه سعيد معهم، ومستعد لتجديد عقده مع نابولي.
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