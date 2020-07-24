مشاهدة مباراة الاهلى وسموحة الودية اليوم.. بث مباشر

مشاهدة مباراة الاهلى وسموحة الوديةاليوم بث مباشر.. يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، إلى أولى مواجهاته الودية أمام نظيره فريق سموحة، مساء اليوم الجمعة فى تمام الساعة السادسة، في إطار استعدادات الفريقين لعودة الدوري الممتاز.
مشاهدة مباراة الاهلى وسموحة الوديةاليوم بث مباشر
مشاهدة مباراة الاهلى وسموحة الوديةاليوم بث مباشر.. ومن المقرر استئناف مباريات بطولة الدوري بداية من يوم 6 أغسطس المقبل، طبقًا لما أعلنه اتحاد الكرة المصري، بالإضافة لكشفه عن جدول الأسابيع الأربع الأولى والمؤجلات
مشاهدة مباراة الاهلى وسموحة الوديةاليوم بث مباشر.. وتذاع أحداث مباراة الأهلى وسموحة الودية اليوم، على قناة أون تايم سبورت.
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لمشاهدة مباراة الاهلي ضد سموحة بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
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