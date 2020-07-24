سجل الفائزين بجائزة رابطة كتاب كرة القدم الانجليزية “هنري يتصدر ورونالدو آخر محتكر”

أُبتكرت جائزة رابطة كتاب كرة القدم الانجليزية في عام 1947، وفاز بها لأول مرة لاعب بلاكبول “ستانلي ماثيوس” عام 1948، علمًا بأنه تُوج كذلك بأول كرة ذهبية لأفضل لاعب في العالم قدمتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عام 1956.

واستطاع السير ستانلي ماثيوس تكرار إنجاز التتويج بلقب أفضل لاعب في الموسم من رابطة كتاب كرة القدم الانجليزية بعد 15 عامًا حين كان بين صفوف نادي ستوك سيتي عام 1963.

لكن ماثيوس لم ينجح في الوصول للقب الثالث له، تاركًا الغزال الأسمر الفرنسي “تييري هنري” يفعل ذلك ويتصدر قائمة الأكثر فوزًا بجائزة رابطة كتاب كرة القدم الانجليزية رفقة نادي آرسنال بــ 3 ألقاب مطلع الألفية الجديدة أعوام 2003 و2004 و2006.

: سجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية “بالون دور” عبر التاريخ

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وكان أسطورة نادي بريستون نورث “توم فيني” أول لاعب في التاريخ يحقق الجائزة مرتين عامي 1954 و1957، وكرر هذا الإنجاز “داني بلانشفلور” مع توتنهام هوتسبير عامي 1958 و1961، ثم جاء السير ستانلي ماثيوس ليكون ثالث لاعب يتمكن من الفوز بهذا اللقب في مناسبتين مختلفتين.

ولم يتمكن أي لاعب في الدوري الانجليزي بعد السير ستانلي ماثيوس من الفوز بالجائزة مرتين لمدة 20 عامًا كاملة، حتى جاء أسطورة ليفربول “كيني دالجليش” ليحققها للمرة الثانية في مسيرته مع الريدز عام 1983 قبل أن يفوز بها للمرة الأولى عام 1979.

وكرر إنجاز الفوز بهذا اللقب مرتين كل من “جون بارنز وجاري لينكر وتيري هنري وكريستيانو رونالدو”، ومنذ عام 2008 عندما فاز بها رونالدو مع مانشستر يونايتد للمرة الثانية، فشل الجميع في التتويج بها أكثر من مرة، أو ربما حرصت الرابطة على عدم منحها لنفس اللاعب أكثر من مرة، ولهذا السبب قامت باستبعاد جيمي فاردي ومحمد صلاح من قائمة المرشحين في عام 2020 رغم تنافسهما الكبير على لقب هداف الدوري الانجليزي.

إليكم قائمة الفائزين بجائزة رابطة كتاب كرة القدم الانجليزية “ هنري يتصدر ورونالدو آخر محتكر ”