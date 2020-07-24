سجل الفائزين بجائزة رابطة كتاب كرة القدم الانجليزية “هنري يتصدر ورونالدو آخر محتكر”

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أُبتكرت جائزة رابطة كتاب كرة القدم الانجليزية في عام 1947، وفاز بها لأول مرة لاعب بلاكبول “ستانلي ماثيوس” عام 1948، علمًا بأنه تُوج كذلك بأول كرة ذهبية لأفضل لاعب في العالم قدمتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عام 1956.
واستطاع السير ستانلي ماثيوس تكرار إنجاز التتويج بلقب أفضل لاعب في الموسم من رابطة كتاب كرة القدم الانجليزية بعد 15 عامًا حين كان بين صفوف نادي ستوك سيتي عام 1963.
لكن ماثيوس لم ينجح في الوصول للقب الثالث له، تاركًا الغزال الأسمر الفرنسي “تييري هنري” يفعل ذلك ويتصدر قائمة الأكثر فوزًا بجائزة رابطة كتاب كرة القدم الانجليزية رفقة نادي آرسنال بــ 3 ألقاب مطلع الألفية الجديدة أعوام 2003 و2004 و2006.
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وكان أسطورة نادي بريستون نورث “توم فيني” أول لاعب في التاريخ يحقق الجائزة مرتين عامي 1954 و1957، وكرر هذا الإنجاز “داني بلانشفلور” مع توتنهام هوتسبير عامي 1958 و1961، ثم جاء السير ستانلي ماثيوس ليكون ثالث لاعب يتمكن من الفوز بهذا اللقب في مناسبتين مختلفتين.
ولم يتمكن أي لاعب في الدوري الانجليزي بعد السير ستانلي ماثيوس من الفوز بالجائزة مرتين لمدة 20 عامًا كاملة، حتى جاء أسطورة ليفربول “كيني دالجليش” ليحققها للمرة الثانية في مسيرته مع الريدز عام 1983 قبل أن يفوز بها للمرة الأولى عام 1979.
وكرر إنجاز الفوز بهذا اللقب مرتين كل من “جون بارنز وجاري لينكر وتيري هنري وكريستيانو رونالدو”، ومنذ عام 2008 عندما فاز بها رونالدو مع مانشستر يونايتد للمرة الثانية، فشل الجميع في التتويج بها أكثر من مرة، أو ربما حرصت الرابطة على عدم منحها لنفس اللاعب أكثر من مرة، ولهذا السبب قامت باستبعاد جيمي فاردي ومحمد صلاح من قائمة المرشحين في عام 2020 رغم تنافسهما الكبير على لقب هداف الدوري الانجليزي.
إليكم قائمة الفائزين بجائزة رابطة كتاب كرة القدم الانجليزية “هنري يتصدر ورونالدو آخر محتكر”
- 1948 – ستانلي ماثيوس (بلاكبول)
- 1949 – جوني كاري (مانشستر سيتي)
- 1950 – جو ميرسير (آرسنال)
- 1951 – هاري جونستون (بلاكبول)
- 1952 – بيلي رايت (ولفرهامبتون)
- 1953 – نات لوفتهاوس (بولتون واندرز)
- 1954 – توم فيني (بريستون)
- 1955 – دون ريفي (مانشستر سيتي)
- 1956 – بيرت تراوتمان (مانشستر سيتي)
- 1957 – توم فيني (بريستون) “2”
- 1958 – داني بلانشفلور (توتنهام)
- 1959 – سيد أوين (لوتون)
- 1960 – بيل سلاتير (ولفرهامبتون)
- 1961 – داني بلانشفلور (توتنهام) “2”
- 1962 – جيمي أدامسون (بيرنلي)
- 1963 – ستانلي ماثيوس (ستوك سيتي) “2”
- 1964 – بوبي مور (وست هام يونايتد)
- 1965 – بوبي كولينز (ليدز يونايتد)
- 1966 – بوبي تشارلتون (مانشستر يونايتد)
- 1967 – جاك تشارلتون (ليدز يونايتد)
- 1968 – جورج بيست (مانشستر يونايتد)
- 1969 – ديف ماكاي (ديربي كاونتي) مناصفة مع توني بوك (مانشستر سيتي)
- 1970 – بيلي بريمنير (ليدز يونايتد)
- 1971 – فرانك مكلينتوك (آرسنال)
- 1972 – جوردون بانكس (ستوك سيتي)
- 1973 – بات جيننجز (توتنهام)
- 1974 – أيان كالجهان (ليفربول)
- 1975 – آلان موليري (فولهام)
- 1976 – كيفن كيجان (ليفربول)
- 1977 – إملين هيوز (ليفربول)
- 1978 – كيني بارنز (نوتنجهام فورست)
- 1979 – كيني دالجليش (ليفربول)
- 1980 – تيري مكديرموت (ليفربول)
- 1981 – فرانس ثيجسين (إيبسويتش تاون)
- 1982 – ستيف بيريمان (توتنهام)
- 1983 – كيني دالجليش (ليفربول) “2”
- 1984 – أيان راش (ليفربول)
- 1985 – نيفيل ثوثال (إيفرتون)
- 1986 – جاري لينكر (إيفرتون)
- 1987 – كليف آلين (توتنهام)
- 1988 – جون بارنز (ليفربول)
- 1989 – ستيف نيكول (ليفربول)
- 1990 – جون بارنز (ليفربول) “2”
- 1991 – جوردون ستراكان (ليدز يونايتد)
- 1992 – جاري لينكر (توتنهام) “2”
- 1993 – كريس وادل (شيفيلد وينزداي)
- 1994 – آلان شيرار (بلاكبيرن روفرز)
- 1995 – يورجن كلينسمان (توتنهام)
- 1996 – إيريك كانتونا (مانشستر يونايتد)
- 1997 – جانفرانكو زولا (تشيلسي)
- 1998 – دينيس بيركامب (آرسنال)
- 1999 – دافيد جينولا (توتنهام)
- 2000 – روي كين (مانشستر يونايتد)
- 2001 – تيدي شيرينجهام (مانشستر يونايتد)
- 2002 – روبرت بيريز (آرسنال)
- 2003 – تيري هنري (آرسنال)
- 2004 – تيري هنري (آرسنال) “2”
- 2005 – فرانك لامبارد (تشيلسي)
- 2006 – تيري هنري (آرسنال) “3”
- 2007 – كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)
- 2008 – كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) “2”
- 2009 – ستيفن جيرارد (ليفربول)
- 2010 – واين روني (مانشستر يونايتد)
- 2011 – سكوت باركر (وست هام يونايتد)
- 2012 – روبن فان بيرسي (مانشستر يونايتد)
- 2013 – جاريث بيل (توتنهام)
- 2014 – لويس سواريز (ليفربول)
- 2015 – إدين هازارد (تشيلسي)
- 2016 – جيمي فاردي (ليستر سيتي)
- 2017 – نجولو كانتي (تشيلسي)
- 2018 – محمد صلاح (ليفربول)
- 2019 – رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)
- 2020 – جوردون هندرسون (ليفربول)
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