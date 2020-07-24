بث مباشر | مشاهدة مباراة الغرافة والعربي في الدوري القطري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الغرافة والعربي” في أهم مباريات اليوم الجمعة 24 يوليو 2020 بالجولة الـ 18، في الدوري القطري.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى في الدوري القطري منذ توقف النشاط الرياضي في قطر وكل دول العالم في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

تُنقل مباراة “الغرافة والعربي” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق السوداني المتميز “سوار الذهب”، كما قناة الكأس 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش، 15:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت قطر والسعودية، على “استاد الجنوب” بمدينة الوكرة.

ويحتل “الغرافة” المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 28 نقطة، بفارق 4 نقاط عن خصمه اليوم “العربي” الذي يحتل المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

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وكانت اخر مباراة لفريق “الغرافة” في الدوري القطري امام “الوكرة” يوم 5 مارس وحقق حينها الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، كما حقق “العربي” الفوز على “الخور” يوم 6 مارس في اخر مباراة له هو الاخر بالبطولة المحلية.

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الغرافة 0-0 العربي

????️ملعب الجنوب (الوكرة)

????الدوري القطري (الجولة الـ 18)

⌚تبدأ في الساعة 16:45 بتوقيت قطر.

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