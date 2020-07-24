مدحت شلبي يُتمم انضمامه الرسمي لقناة أون تايم سبورت

أتم المعلق الرياضي ومقدم برنامج مساء الأنوار “مدحت شلبي” انضمامه الرسمي لقناة أون تايم سبورت، يوم أمس الخميس، بعد توصله لاتفاق على كافة بنود العقد الذي سيستمر حتى نهاية موسم 2021/2020.

وسيقدم مدحت شلبي برنامج مساء الأنور 3 مرات في الأسبوع على قناة أون تايم سبورت 2، بينما سيقدم الإعلامي الشاب “إبراهيم فايق” برنامجه 3 مرات في الأسبوع على نفس القناة، وسيكون يوم الجمعة من نصيب برنامج الإعلام الشاب “أحمد عفيفي”.

وقال مصدر مسؤول داخل مجموعة إعلام المصريين لموقع الخليج 365 “الجنرال أتم تعاقده مع قناة أون تايم سبورت هذا الأسبوع، وسيبدأ العمل قبل عودة الدوري المصري الممتاز مطلع الشهر المقبل”.

وأضاف “تواصلنا مع مدحت شلبي قبل 20 يومًا للاتفاق معه على تقديم برنامجه اليومي مساء الأنوار، وتقديم الاستوديوهات التحليلية لمباريات الدوري المصري وكأس مصر خلال الموسم الحالي والموسم المقبل، وذلك عبر قناة أون تايم سبورت 2”.

وتأخر اتمام التعاقد مع مدحت شلبي لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لبعض أعضاء فريق عمل برنامج مساء الأنوار خلال الأيام القليلة الماضية.

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