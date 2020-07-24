مدرب مصر الأولمبي يخطط لاستدعاء محمد صلاح للمشاركة في أولمبياد طوكيو

قال المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي “شوقي غريب”، إن نجم صفوف ليفربول الإنجليزي “محمد صلاح”، سيتواجد مع المنتخب في أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد شوقي غريب في تصريحات تليفزيونية: “محمد صلاح لاعب كبير وبكل تأكيد سيكون معنا ولكن نضغط بقوة على ليفربول للموافقة ولكن إذا تمسك ليفربول بالرفض، فلن نتمكن من ضمه لصفوف المنتخب الأوليمبي في الأولمبياد، ولكن ستكون هناك محاولات جادة لذلك”.

وأضاف:” محمود حسن تريزيجيه هو لاعب عالمي وسيحقق نجاحات أكبر، ومن المؤكد أنه مرشح أيضا للمنتخب الأولمبي خلال الأولمبياد، فهو إضافة قوية ولاعب سريع ومهاري”.

وكشف غريب عن موقف طاهر محمد طاهر بعد انتقاله إلى صفوف الأهلي، وقال: “طاهر لاعب مهم وعلى خلق كبير واحد الركائز الأساسية، ولكن إذا لم يشارك اللاعب مع الأهلي فسيدخل في منافسة مع لاعبين آخرين بسبب عدم مشاركته وأثبات جدارته”.

وأشار: “لن يكون هناك مكان لطاهر مع المنتخب الأوليمبي حال عدم مشاركته مع الأهلي، ولكن إذا شارك على الأقل مع فريق 99 سيكون ضمن أولوياتنا أيضا”.

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وواصل: “أيضا عمر مرموش ضمن حسابتنا في الأولمبياد وهو لاعب متألق ومهم في الأولمبياد، وأتابع اللاعب جيدا ونقوم أنا وجهازي المعاون بمتابعة جميع اللاعبين في مصر وفي جميع الدول الأوروبية”.

وأكد المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن مهاجم هيدرسفيلد الإنجليزي المعار إلى صفوف النادي الأهلي رمضان صبحي، لاعب مهم للغاية، ولكن المنتخب الأول سيمنعه من ضم رمضان صبحي في المعسكرات.

وأوضح: “اتفقت مع حسام البدري على ضم اللاعب في أولمبياد طوكيو، وبالنسبة لاحترافه خارجيا أو استمراره في الأهلي سيحدده ناديه هيدرسفيلد فهو صاحب الحق الوحيد في تحديد مستقبله”.

وحول برنامج الاستعداد للأولمبياد، قال شوقي غريب إنه تقدم ببرنامج الى اللجنة الخماسية من أجل خطة تجهيز المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو.

وختم: اللجنة الخماسية خاطبت الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماد البرنامج التجهيزي، وإعداد البطل الأولمبي يحتاج فترة زمنية كافية من أجل حصد ميدالية مناسبة، ونحن نعمل بكامل قوتنا ونشتغل دائما، ونخاطب عدد من المنتخبات من أجل مواجهتها وديا ومن ضمنهم البرازيل والأرجنتين”.

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