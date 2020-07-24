تعرف على ترتيب أفضل 15 لاعبًا في الدوري الانجليزي من رابطة الكتاب “غياب محمد صلاح وفاردي”!

غاب النجم المصري “محمد صلاح” عن قائمة المُرشحين لنيل لقب أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز لموسم 2020/2019، من رابطة كتاب كرة القدم الانجليز، رغم تسجيله 19 هدفًا وصناعته 10 أهداف مع ليفربول حتى الجولة 37 من المسابقة، وسط سيطرة غير عادية للاعبي ليفربول على قائمة المرشحين الـ 15.

وبالمثل غاب هداف الدوري الانجليزي هذا الموسم “جيمي فاردي” وملاحقه الرئيسي على القمة “بيير إيميريك أوباميانج” عن قائمة الـ 15 المُعلنة من قبل رابطة كتاب كرة القدم الانجليز، صباح اليوم الجمعة، في مفاجأة غير متوقعة بالنسبة لعشاق المسابقة.

ووقع اختيار رابطة الكتاب الانجليز على قائد ليفربول “جوردان هندرسون” ليكون أفضل لاعب في الموسم، رغم تسجيله 4 أهداف وصناعته 5 أهداف فقط هذا الموسم، وغيابه عن الجولات الخمس الأخيرة من الموسم بسبب إصابة في الركبة.

وقالت رابطة الكتاب الانجليز إن هندرسون تمكن من هزيمة نجم مانشستر سيتي “كيفين دي بروينه” ونجم مانشستر يونايتد “ماركوس راشفورد” في صراع الصدارة، ليظفر بثنائي ألقابه الفردية هذا العام بعد لقب أفضل لاعب في منتخب إنجلترا لعام 2020 على الأداء الذي قدمه في تصفيات كأس أمم أوروبا خلال عام 2019.

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وحصل هندرسون /30 عامًا/ على شرف رفع كأس الدوري الانجليزي الممتاز يوم الاربعاء الماضي، بعد فوز ليفربول على تشيلسي بنتيجة 3/5 في ملعب آنفيلد روود، ليصبح ثالث لقب يحمله هذا الموسم بعد لقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية 2019.

وشهدت قائمة أفضل 15 لاعبًا من الكتاب الانجليز لعام 2020، تواجد الفائز بهذه الجائزة العام الماضي “رحيم سترلينج” وهداف نادي ساوثامبتون “داني إينجز” وثاني هدافي ليفربول هذا الموسم “ساديو ماني”.

وتسبب تتويج ليفربول بقب الدوري الانجليزي في سيطرته على قائمة المرشحين لنيل اللقب، بحضور 3 لاعبين آخرين بخلاف هندرسون وماني، هم الظهير الأيمن الدولي الانجليزي ترينت ألكسندر آرنولد وقلب الدفاع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك وحارس المرمى الدولي البرازيلي أليسون بيكر.

والتالي قائمة أفضل 15 لاعبًا في الدوري الانجليزي من رابطة كتاب كرة القدم الانجليز لموسم 2020/2019

1- جوردان هندرسون (ليفربول)

2- كيفين دي بروينه (مانشستر سيتي)

3- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)

4- فيرجيل فان دايك (ليفربول)

5- ساديو ماني (ليفربول)

6- ألكسندر آرنولد (ليفربول)

7- أليسون بيكر (ليفربول)

8- رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)

9- آرون وان بيساكا (مانشستر يونايتد)

10- سيرخيو أجويرو (مانشستر سيتي)

11- آداما تراوري (ولفرهامبتون)

12- داني إينجز (ساوثامبتون)

13- جاك جريليش (أستون فيلا)

14- جيمس ماديسون (ليستر سيتي)

15- جوني إيفانز (ليستر سيتي)