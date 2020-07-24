رياضة | مسحة طبية جديدة لفريق الأهلي بعد غدٍ الأحد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مسحة طبية جديدة لفريق الأهلي بعد غدٍ الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مسحة طبية جديدة بعد غدٍ الأحد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي يتخذها النادي للحفاظ على سلامة الجميع داخل النادي.
ويواجه الأهلي نظيره سموحة وديًّا في الخامسة مساء اليوم الجمعة، في إطار الاستعداد لعودة منافسات الدوري الممتاز.
جدير بالذكر أن الأهلي يعود لمواجهات الدوري يوم 9 أغسطس القادم أمام إنبي.
ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:
1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.