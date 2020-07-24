رياضة | رئيس رابطة الدوري الإسباني مهدد بالرحيل عن منصبه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:20 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس رابطة الدوري الإسباني مهدد بالرحيل عن منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يدرس بالفعل تقديم إسقالته من منصبه وذلك بسبب وجود بعض المشاكل في دوري الدرجة الثانية.

وأكدت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية أن تيباس يفكر في تقديم إستقالته من منصبه عقب اكتشاف عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فريق فوينلابرادا بالدرجة الثانية.

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وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن فوينلابرادا كان ينافس فريق ديبورتيفو لاكورونيا على البقاء في الدرجة الثانية الأمر الذي أدى إلى تأجيل مباراة الفريقين بشأن البقاء في الدرجة الثانية.

وأفادت الإذاعة الإسبانية بأنه تم اكتشاف 16 حالة مصابة بفريق فوينلابرادا بفيروس كورونا بينما طالب لاكورونيا بهبوط فوينلابرادا الذي خالف البروتوكول الصحي لرابطة الدوري الإسباني.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن هذه القضية أثارت الكثير من الجدل وجعلت المجلس الأعلى للرياضة يصدر بيانًا أغضب تيباس علمًا بأن نجل تيباس يعمل مستشاراً قانونياً في فوينلابرادا.