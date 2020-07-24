رياضة | ليس المحمدي أو موليكا.. فايلر يُطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:20 مساءً - انت الان تقراء خبر ليس المحمدي أو موليكا.. فايلر يُطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبدى السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اهتمامه بالتعاقد بالفرنسي أدريان تريبيل، لاعب نادي أندرلخت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة "voetbalprimeur" البلجيكية، أن الأهلي يأتي ضمن عدد كبير من الأندية الراغبة في ضم لاعب وسط أندرلخت في التعاقد معه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.
وأوضحت الصحيفة البلجيكية أن راتب اللاعب الفرنسي أدريان تريبيل، أصبح يشكل عبئًا على النادي البلجيكي.
وأكدت أن فايلر يرغب في ضم اللاعب الفرنسي، إلا أنه لم تحدث أي خطوة رسمية حتى الآن من جانب مسؤولي القلعة الحمراء.
ويتبقى في عقد أدريان تريبيل مع أندرلخت 3 أعوام، حيث أنه مستمر حتى عام 2023.
ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:
1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.