رياضة | بعد تأخير لمدة 6 أشهر.. عودة الدوري الصيني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:20 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تأخير لمدة 6 أشهر.. عودة الدوري الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد تأخير لمدة ستة شهور بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، تنطلق فعاليات الموسم الجديد للدوري الصيني لكرة القدم غدا السبت وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

ويتضمن منظور الصحة والسلامة، الذي سيطبق على فعاليات هذا الموسم للحد من تفشي الوباء، إقامة جميع مباريات الموسم في مدينتين فقط.

وبعد استئنافه عقب فترة توقف طويلة بسبب أزمة "كورونا"، اكتمل الموسم الكروي في كل من ألمانيا وإسبانيا كما كاد يكتمل بكل من إنجلترا وإيطاليا ، فيما يستعد الموسم الكروي في الصين لضربة البداية حاليا.

كما أن الموسم الكروي في الصين لن يسير على نهج نظيره بأي من ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا التي اتبعت نفس النظام التقليدي في استكمال الموسم بخوض المباريات على ملعب الفريق ومنافسيه.

وبالتالي، سيكون التشابه الوحيد الرئيسي بين الدوري الصيني وباقي هذه الدوريات في الموسم الحالي هو أن المباريات ستقام بدون حضور جماهيري.

ويتشابه الدوري الصيني هذا الموسم مع كل من الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين ودوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية من حيث إقامة فعاليات البطولة داخل ما يشبه الفقاعة.

وتقام مباريات جميع الفرق الـ16 المشاركة في البطولة في مدينتين فقط هما داليان وسوتشو حيث تم تقسيم هذه الفرق على مجموعتين تضم كل منها ثمانية فرق.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في كل مجموعة بنهاية دور المجموعتين إلى مرحلة البطولة فيما تخوض الفرق الأربعة الأخيرة في كل من المجموعتين مرحلة الصراع للبقاء وعدم الهبوط.

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وذكرت رابطة الدوري الصيني أمس الأول الأربعاء أن اختبارات الكشف عن الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد والتي بلغ عددها 1870 اختبارا قبل بدء الموسم جاءت جميعها سلبية.

وشددت الرابطة على ضرورة التزام جميع الفرق ببروتوكول السلامة والأمن والصحة الصارم.

وسيلتزم اللاعبون والمسؤولون بالتواجد في فنادقهم وملعب التدريب والاستادات فقط، وستفرض عقوبات صارمة على أولئك الذين يخالفون القواعد.

وترفض الصين، التي ظهر فيها فيروس "كورونا" المستجد في أواخر العام الماضي، أي مجازفة حيث تبدأ فعاليات الرياضة المحلية ببطء مرة أخرى، حتى وإن بدا أنه تم احتواء الفيروس إلى حد كبير الآن.

وكان مقررا أن تبدأ فعاليات هذا الموسم من الدوري الصيني الممتاز في أواخر فبراير، وسيكون اللاعبون والأندية أكثر من سعداء في النهاية.

وقال وكيل اللاعبين وانج شياو :"قد يكون من الصعب على اللاعبين عدم رؤية زوجاتهم. لكن أولئك الذين لا يلعبون أيضا لا يكسبون أي أموال".

وأوضح ليو يي أمين عام الاتحاد الصيني للعبة :"هناك عمل مرة أخرى عندما تقام المباريات" ويأتي هذا بشكل رئيسي من دخل المباريات.

وتوصلت الرابطة إلى عدة أفكار لجعل المباريات جذابة بالنسبة للمشاهدين عبر شاشات التلفزيون.

ومن المقرر ملء المدرجات الخاوية من الجماهير بمشجعين افتراضيين كما ستذاع أجواء الجماهير مع صوت المباريات.