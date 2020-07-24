رياضة | موعد مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:20 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ليستر سيتي لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليستر سيتي أمام مانشستر يونايتد، على أرضية ملعب كينج باور ستاديوم.

Advertisements

يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز من أجل حسم المركز الثالث هذا الموسم، في ظل منافسة قوية مع تشيلسي وليستر سيتي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الخامس برصيد 62 نقطة.