رياضة | مهاجم الزمالك يقترب من الرحيل بأمر كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مهاجم الزمالك يقترب من الرحيل بأمر كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن الكونغولي كاسونجو كابونجو نجم هجوم الزمالك يبحث عن عرض خارجي من أجل الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى كاسونجو للتحرك مبكراً من أجل البحث عن عرض خليجي في ظل شعوره بأنه خارج حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون.

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ووصلت النجم الكونغولي في الفترة الماضية العديد من العروض الخليجية أبرزها عرض من الشرطة العراقي.

وخلال الفترة الماضية، يعتمد كارتيرون بشكل أساسي على خدمات مصطفى محمد ، بينما لا يشارك عمر السعيد أو كاسونجو بشكل أساسي.

جدير بالذكر أن خسر الزمالك أمام نزيره بيراميدز في مباراة ودية بنتيجة هدف مقابل لا شئ ، في إطار استعدادات الفريقين لعودة الدوري الممتاز.