رياضة | صدمة كبرى.. ليروى ساني ينصح زميله بعدم الانتقال إلى مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:20 مساءً - انت الان تقراء خبر صدمة كبرى.. ليروى ساني ينصح زميله بعدم الانتقال إلى مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الماضية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رغبة مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ الألماني خلال الصيف الحالي.

وأبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي رغبته في ضم النمساوي ديفيد ألابا هذا الصيف لتدعيم دفاع الفريق.

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وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "تيليجراف"، إن ليروي ساني نصح دافيد ألابا بالبقاء في بايرن ميونخ، وتجنب الذهاب الى مانشستر سيتي.

وكان قد انتقل ليروى ساني إلى فريق بايرن ميونيخ خلال الميركاتو الصيفي قادما من نادي مانشستر سيتي، وصدمت نصيحة اللاعب الألماني مسئولو الفريق الإنجليزي.

يذكر أن ليروى ساني قد خرج في تصريحات صحفية قبل رحيله، وأعلن خلالها بأنه لن يجدد عقده مع مانشستر سيتي وسوف يرحل مجاني في نهاية الموسم المقبل، أو بالاتفاق مع النادي في الميركاتو الجاري.