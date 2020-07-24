رياضة | مؤتمر طبي دولي ينظمه اتحاد الكرة الإماراتي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مؤتمر طبي دولي ينظمه اتحاد الكرة الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير إخباري اليوم الخميس أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم سينظم مع مركز الفيفا الطبي المتميز، مؤتمرا طبيا دوليا عبر نظام الاتصال المرئي عن بعد، غدا الجمعة، بعنوان "أحدث الأساليب العلاجية لإصابات أغشية مفاصل ركبة وكاحل لاعب كرة القدم."

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن جلسات المؤتمر، الذي يشهد مشاركة واسعة من المختصين في مجال الطب الرياضي والكوادر الطبية العاملة بمختلف الاتحادات الوطنية والأندية المحلية والعالمية، سيترأسها الدكتور مصطفي الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي في اتحاد الكرة والدكتور مراد الغرايري مدير مركز الفيفا الطبي في دبي.

ويقدم المؤتمر نخبة متميزة من كبار استشاريي الجراحة العالميين يتقدمهم رامون كوجات من مركز كوجات الطبي ببرشلونة والدكتور رايلي ويليامز مدير مركز الفيفا بنيويورك والدكتور فريدريك كيامي من جامعة السوربون بباريس والدكتور فرنسوا كو مدير مركز الفيفا في مدينة لياج البلجيكية والدكتور سعود طرابجنيك من مركز الفيفا الطبي بدبي والدكتور مبارك المطوع مدير الإدارة الطبية لنادي الهلال السعودي منسقا للمؤتمر.

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وأثنى محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة الإماراتي على الشراكة المثمرة بين الاتحاد ومركز الفيفا الطبي في تنظيم المؤتمرات والورش المختصة بمجال الطب الرياضي لأهميتها في زيادة خبرات الكوادر الطبية العاملة بأندية الدولة والمنتخبات الوطنية لتمتد هذه الشراكة الناجحة في تنظيم مؤتمرات دولية عالمية بحضور مجموعة كبيرة من الأطباء الاستشاريين العالميين.

ومن جهته، ثمن سامي القمزي رئيس مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي توجيهات ودعم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي بتنظيم المؤتمرات الطبية العالمية بالشراكة مع مركز الفيفا في دبي.

وأشار الدكتور مصطفى السيد الهاشمي إلى أن فترة التوقف الطويل للنشاط الرياضي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تتطلب عقد دورات ومؤتمرات طبية متخصصة للوقوف على كيفية مواجهة التحديات التي تواجه الأطقم الطبية بعد عودة نشاط كرة القدم والتي يترتب عليها زيادة احتمال حدوث إصابات للاعبين خلال التدريبات.