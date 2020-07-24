رياضة | شوبير يُفجر مفاجأة بشأن انتقال دونجا للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:20 مساءً - انت الان تقراء خبر شوبير يُفجر مفاجأة بشأن انتقال دونجا للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة جديدة بشأن انتقال نبيل عماد "دونجا" نجم وسط نادي بيراميدز إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى المارد الأبيض منذ فترة للتعاقد مع دونجا في الميركاتو الصيفي لتدعيم خط وسط الفريق بالموسم المقبل خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب.

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وأكد شوبير أن في برنامجه الإذاعي أن الزمالك حصل بالفعل على توقيع دونجا في الساعات القليلة الماضية تمهيدا لإنضمامه إلى صفوف الأبيض.

كما أشار أحمد شوبير إلى أن نبيل دونجا لم يحصل على أي مقدم تعاقد عقب توقيعه مع الزمالك حيث طالب الأبيض بحسم الاتفاق أولا مع إدارة نادي بيراميدز.

وبدأ مسئولو القلعة البيضاء بالفعل في الساعات الماضية المفاوضات مع إدارة نادي بيراميدز لحسم صفقة دونجا قبل انتهاء الموسم الحالي.