رياضة | ليل الفرنسي يصعب «صفقة الموسم» على الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:20 مساءً - انت الان تقراء خبر ليل الفرنسي يصعب «صفقة الموسم» على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءًا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

ليل الفرنسي يصعب صفقة موليكا على الأهلي

أشعل نادي ليل الفرنسي السباق على صفقة المهاجم الكونغولي جاسكون موليكا لاعب تي بي مازيمبي، المصري والتي يسعى الفريق الأحمر لضمها في الموسم المقبل.

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وأكدت مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية، أن نادي ليل الفرنسي أبدى رغبته في ضم اللاعب الكونغولي جاكسون موليكا، نجم فريق مازيمبي في الموسم الجديد.

وأوضحت المجلة الفرنسية الشهيرة أن ليل يراقب موليكا بقوة ويدرس التعاقد معه من مازيمبي مع إعارته لفريق خارج فرنسا وتحديدا بوافيستا البرتغالي أو موسكرون البلجيكي من أجل إكسابه خبرة اللعب في أوروبا.

وأشارت المجلة إلى أن تي بي مازيمبي الكونغولي قد رفض عرضا لرحيل موليكا إلى نادي لانس الفرنسي في الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن اسم ارتبط موليكا بالنادي الأهلي، لضمه في الموسم الجديد من أجل تدعيم هجوم الفريق الأحمر بعد تألقه بدوري أبطال إفريقيا مع تي بي مازيمبي الكونغولي.