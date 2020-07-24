رياضة | جيرارد يهاجم سواريز بسبب ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:20 مساءً - انت الان تقراء خبر جيرارد يهاجم سواريز بسبب ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الإنجليزي ستيفن جيرارد نجم وقائد ليفربول السابق هجوماً حادا على الأوروجواياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني الحالي وليفربول السابق وأكد أنه لم يكن يحترم زملاؤه في التدريبات.

وقال جيرارد في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية:" كثير من المهاجمين الذين تعاقدنا معهم كان لديهم احترام للاعبين القدامى مثل كاراجر والعديد من الأسماء الأخرى ولكن سواريز لم يكن يحترم أي شخص في التدريبات على نحو جيد".

وأضاف:" بعد مرور سواريز من اللاعبين في التدريبات كان يعود إليهم ويراوغهم مجددًا وأعتقد أن هذا ليس ما تراه عادة في التدريبات فعادة ما ترى الكثير من الاحترام، لكن سواريز كان يراوغ أي شخص ويتغلب على أي مدافع".

واختتم جيرارد تصريحاته قائلاً:" علمت على الفور أن سواريز سيصبح أفضل لاعب في ليفربول في غضون أيام وليس أسابيع".