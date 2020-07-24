رياضة | عقبة جديدة تهدد مفاوضات الأهلي للإبقاء على رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:20 مساءً - انت الان تقراء خبر عقبة جديدة تهدد مفاوضات الأهلي للإبقاء على رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، بصورة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث دخل أحد الفرق الإنجليزية، في سباق التعاقد مع رمضان صبحي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

Advertisements

وكان الأهلي قد رصد مبلغ 3 مليون جنية إسترليني لضم رمضان صبحي نهائيًا، إلا أن الفريق الإنجليزي يرغب في الحصول على 7 مليون إسترليني.

وبحسب تقارير صحفية، فإن نادي بريستول سيتي الإنجليزي، يرغب في ضم رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة.

وتابعت التقارير، أن بريستول سيتي يرغب في التوقيع مع رمضان صبحي، حيث رصيد الفريق ميزانية ضخمة للموسم المقبل من أجل العودة مجددا للبريميرليج.