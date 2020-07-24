رياضة | تصريحات محمد صلاح بعد التتويج بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:20 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريحات محمد صلاح بعد التتويج بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المتوج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2019-2020، الفوز بخماسية مقابل ثلاثة أمام تشيلسي ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من البريميرليج، أول أمس الأربعاء.

وتسلم فريق ليفربول الذي يلعب به محمد صلاح النجم المصري، كأس الدوري الإنجليزي الممتاز عقب الفوز أمام تشيلسي.

وتلقى محمد صلاح نجم ليفربول، سؤالا عقب الفوز على تشيلسي، من أحد المراسلين، بشأن شعوره عقب التتويج، فجاء رد الملك المصري بشكل ساخر، حيث أشار إلى شعر رأسه، قائلا، "شايف الشعور"، حيث أعرب عن سعادته الغامرة بكونه أول لاعب مصري يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح، "بالطبع سعيد جدا، لقد حصلت على دوري أبطال أوروبا من قبل وشاركت في كأس العالم لذلك فأنا سعيد، هو يوم تاريخي للنادي، بعد أن حققنا الدوري لأول مرة بعد مرور 30 عاما".

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وأشار نجم ليفربول إلى أن الفرحة لم تكتمل لعدم وجود الجماهير، وقال، " كنا نتمنى وجود الجماهير في الملعب لكن تأقلمنا على الوضع، إن شاء الله الجماهير تكون موجودة العام المقبل ونحتفل معهم".

وتابع، "إحساس كبير لكن يجب أن نتعامل مع كل مباراة بمفردها، خاصة أن تشيلسي فاز بالدوري على حساب ليفربول قبل بضع سنوات؛ وكان اللاعبون يضعون ذلك أمامهم دائما وسعينا من أجل الفوز".

واختتم، محمد لاعب تشيلسي السابق، "الجميع في ليفربول يشعر بالسعادة، لكأس كانت ثقيلة بعض الشيء لكن استطعنا تحقيقها وحملها".

جدير بالذكر أن ليفربول بهذا الفوز ختم الدوري بعدم الخسارة على أرضه، حيث فاز في 18 مباراة من إجمالي 19 مباراة بملعبه هذا الموسم وتعادل فقط 1-1 مع بيرنلي في وقت سابق هذا الشهر.