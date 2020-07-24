الامارات | نجم عربي جديد يلحق بالمصري محمد صلاح في ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم عربي جديد يلحق بالمصري محمد صلاح في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية بأن نادي ليفربول الإنجليزي يخطط إلى تدعيم خط دفاع الفريق بصفقة عربية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناء على توصية من مدربه الألماني يورغن كلوب.

وقالت الصحيفة: "إن النجم الجزائري الدولي عيسى ماندي الذي يرتدي قميص ريال بيتيس الإسباني حالياً أصبح مطلوبا بقوة من قبل كلوب الذي يبدو معجباً بما يقدمه اللاعب من مستويات فنية"، مما يرجح انتقاله إلى "الريدز" ليصبح اللاعب العربي الثاني في صفوف الفريق بعد المصري محمد صلاح.

وأضافت أن "ريال بيتيس قد يوافق على بيع اللاعب الجزائري مقابل 10ملايين جنيه إسترليني، في ظل تأثر النادي بأزمة كورونا، ولكن ليفربول سيجد منافسة من مواطنه نيوكاسل الذي يراقب اللاعب ويسعى إلى الحصول على خدماته أيضاً".

Advertisements

وكان ماندي (29 عاما) من أبرز اللاعبين في المنتخب الجزائري المتوج بكأس أمم إفريقيا في العام الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news