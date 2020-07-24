شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يحسم مصير اللجنة الخماسية الأسبوع الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة الخماسسية المكلفه بادارة اتحاد الكرة، بعقد جلسة بتقنية الفيديو كونفرانس منتصف الأسبوع الجاري، لتحديد مصير اللجنة المؤقتة ومناقشة كافة القضايا التي شغلت الرأى العام الكروي في مصر مؤخراً .

وعلمت «المصري اليوم»، أن الاجتماع سيشهد عرض اللائحة الخاصة باتحاد الكرة التي انتهي من إعدادها مسؤولى الاتحاد مؤخراً والخاصة بالانتخابات المقبلة، والشروط الواجب توافرها لدي المرشحين، بجانب الإعلان عن موعد الانتخابات المقبلة .

وكانت تكهنات قد ترددت الفترة الأخيرة حول تجديد مده اللجنة المؤقتة لمده سنه أخرى، ولحين الانتهاء من دورى الألعاب الإولمبية المقرر لها في الصيف المقبل .

وأكد مسؤول باللجنة الخماسية «رفض ذكر أسمه» أن الاجتماع سيشهد مناقشة كافة اقضايا التي شغلت الرأى العام مؤخراً، وأبرزها اللائحة الجديدة ومصير الانتخابات المقبلة، والشروط الواجب توافرها في المرشحين للانتخابات، بجانب الاستفسار عن فترة الانتقالات الجديدة، وقال: «الاجتماع سيحسم كافة القضايا المثاره حالياً منعاً للتكهنات والتوقعات التي تردد من فتره طويلة» .