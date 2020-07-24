شكرا لقرائتكم خبر عن «بنزيمة» الرجل الأول في ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُوج الفرنسي كريم بنزيمة، نجم ريـال مدريد، بجائزة جديدة عقب تتويج الميرنجي بلقب الليجا هذا الموسم. ونشر الحساب الرسمي لريـال مدريد على موقع «تويتر» أنه تم اختيار بنزيمة للفوز بجائزة لاعب الموسم في الفريق الملكي. وكان بنزيمة فاز منذ أيام بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي بالليجا، وفقًا لاستفتاء صحيفة ماركا الإسبانية. وحصل بنزيمة على 36% من أصوات المشاركين في الاستفتاء، الذين بلغ عددهم حوالي 120 ألف شخص. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 90,413

تعافي 31,066

وفيات 4,480

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