شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من جيلبرتو لإدارة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - امتدح الأنجولي جيلبرتو، لاعب الأهلي السابق، البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للقلعة الحمراء.

وقال جيلبرتو، خلال تصريحات تليفزيونية، إن جوزيه حقق نجاحات مع الأهلي، ولكنه فشل مع المنتخب الأنجولي، خاصة أن الحسابات مختلفة ما بين تدريب الأندية والمنتخبات.

وواصل جيلبرتو: «الأهلي كان يواجه فرقًا قوية بالدوري الممتاز، مثل الزمالك والإسماعيلي، وحصدنا بطولات بعد تقديم مواسم قوية للغاية».

وأتم: «أنا ابن الأهلي، وأرحب بقبول أي منصب داخل النادي، والأهم أن أخدم النادي صاحب الفضل عليّ والذي قدمني للكرة المصرية، ولن أنسى فضله عندما قام بعلاجي بعد الإصابة بأمم إفريقيا 2006 مع المنتخب، وأوجه الشكر لجماهير القلعة الحمراء على مساندتهم لي طوال الـ8 سنوات، خاصة خلال فترة إصابتي».