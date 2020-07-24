شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يفاجئ لاعبي الزمالك بقرار جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على إلغاء الإجازة الخاصة بلاعبي الفريق، السبت، والاكتفاء بيوم واحد فقط للراحة السلبية، على أن يعود الفريق للتدريبات، السبت، بملعب عبداللطيف أبورجيلة، بمقر نادي الزمالك.

ووضع كارتيرون برنامج إعداد مكثف للمرحلة الثانية من فترة الإعداد استلزمت عودة اللاعبين للتدريبات يومي السبت والأحد، قبل أن يعود الفريق لمعسكره المغلق ببرج العرب في الإسكندرية، الإثنين المقبل.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة يومي الجمعة والسبت قبل أن يعود ويقرر إلغاء إجازة السبت.