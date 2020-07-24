شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك تنقل التدريبات الجماعية لصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرّر الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، اليوم الجمعة، نقل تدريبات الفريق إلى الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعد الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام عبدالعزيز خطة الإعداد للمرحلة القادمة استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري وكأس مصر، ويركز الفريق في تدريباته الجماعية على أداء بعض المهارات بالكرة والتدريب الخططي والوقوف على العناصر الأبرز وتجهيزها للمباريات القادمة، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لتفادي إصابة أي فرد من المنظومة بفيروس كورونا.

ويقود فريق الطائرة فنيًا حسام عبدالعزيز مديرًا فنيًا ويعاونه عماد نصر، المدرب العام، وقرر الجهاز الفني نقل التدريبات لحين افتتاح الصالة المغطاة بالنادي بعد تجديدها من قبل مجلس الإدارة.