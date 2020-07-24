شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: لا يوجد أحد توقع ما فعله «صلاح» مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني السابق، أنه لا يوجد أحد توقع ما فعله محمد صلاح مع ليفربول بالتتويج بالألقاب والبطولات .

وتابع سعيد في تصريحات على قناة «Ten» مع الإعلامي إسلام صادق أن خروج صلاح، للاحتراف نقطة تغير كبير في مشواره الكروي، وتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ستكون دافع قوي خلال الفترة القادمة .

وأكمل أن إصرار صلاح، على الإحتراف من الدوري السويسري وعدم لعبه للأهلي والزمالك وقتها يُعد تفكير لاعب يبحث عن المجد وصناعة التاريخ.