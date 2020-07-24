شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: لا يوجد أحد توقع ما فعله «صلاح» مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني السابق، أنه لا يوجد أحد توقع ما فعله محمد صلاح مع ليفربول بالتتويج بالألقاب والبطولات .
وتابع سعيد في تصريحات على قناة «Ten» مع الإعلامي إسلام صادق أن خروج صلاح، للاحتراف نقطة تغير كبير في مشواره الكروي، وتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ستكون دافع قوي خلال الفترة القادمة .
وأكمل أن إصرار صلاح، على الإحتراف من الدوري السويسري وعدم لعبه للأهلي والزمالك وقتها يُعد تفكير لاعب يبحث عن المجد وصناعة التاريخ.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
90,413
-
تعافي
31,066
-
وفيات
4,480
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم سعيد: لا يوجد أحد توقع ما فعله «صلاح» مع ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.