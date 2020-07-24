شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وجهات محتملة حال رحيل «صلاح» عن ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن أيام الدولي المصري محمد صلاح أصبحت معدودة داخل نادي ليفربول، بعدما حقق لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 30 عامًا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وكان الفرعون المصري قد لمح إلى رحيله عن ليفربول، حيث قال صلاح، أثناء لقاء أجراه بالفيديو مع شبكة Antena 2 الكولومبية: «مستقبلي في ليفربول؟ أريد الاستمتاع بهذه اللحظة، لا أحد يعرف كيف سيكون المستقبل وما سيحدث لاحقًا. أريد الآن الاستمتاع بحصد لقب البريميرليج».

ويستعرض «المصري اليوم» وجهات محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول:

1- ريـال مدريد..

يحتاج الميرنجي لخدمات محمد صلاح، بدلًا من الدولي الويلزي جاريث بيل، الذي أصبح على أعتاب الرحيل عن صفوف الملكي، وكانت تقارير إسبانية قد تحدثت عن احتمالية التعاقد مع «مو» خلال الميركاتو الصيفي.

2- برشلونة..

يبدو أن النادي الكتالوني أصبح في حاجة إلى جناح أيمن مثل محمد صلاح بعد فشل الفرنسي أنطوان جريزمان في تقديم مستوي مميز مع البارسا، وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن الفرعون المصري قد ينجح مع البلوجرانا في حال التعاقد معه.

3- إنتر ميلان..

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كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية إلى احتمالية صفقة تبادلية، بين إنتر ميلان وليفربول بالتعاقد مع محمد صلاح في صفوف النادي الإيطالي، مع انتقال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى الريدز خلال الميركاتو الصيفي.

4- يوفنتوس..

فجرت صحيفة «توتو ميركاتو» الإيطالية مفاجأة مدوية حول رغبة جماهير يوفنتوس في التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف اليوفي بعد تقديم موسم سيئ من الناحية الفنية.