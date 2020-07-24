شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح لم يحصد أي أصوات من قبل لجنة التصويت لاختيار أفضل لاعبي الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل، في تقرير نشرته، صباح اليوم، على صدر صفحتها الرياضية، ذكرت فيه أن محمد صلاح، الذي سبق أن حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي منذ موسمين، وحصده جائزة هداف البريميرليج في آخر موسمين، لم يحصد أي أصوات من قبل لجنة التصويت التي اختارت أفضل لاعب في الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن هناك 15 لاعبًا تفوقوا على محمد صلاح في التصويت على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، إذ إنهم نالوا على الأقل صوتا واحدا في هذه الجائزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوردان هندرسون، قائد ليفربول، هو الذي تمكن من جمع أكبر عدد من الأصوات، ليحصد الجائزة في النهاية، بينما جاء بعده في عدد الأصوات كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، وحل ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، ثالثًا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

1- جوردان هندرسون (ليفربول).

2- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

3- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد).

4- فيرجيل فان دايك (ليفربول).

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5- ساديو ماني (ليفربول).

أما من المركز السادس حتى الخامس عشر في قائمة أفضل اللاعبين لم يتم تصنيفهم، وجاءت كالتالي:

ترينت ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر (ليفربول)، أرون وان بيساكا (مانشستر يونايتد)، رحيم ستيرلنج وسيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)، أداما تراوري (وولفرهامبتون)، داني إنجز (ساوثهامبتون)، جاك جريليش (أستون فيلا)، جيمس ماديسون وجوني إيفانز (ليستر سيتي).