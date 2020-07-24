شكرا لقرائتكم الأهلى يتلقى خطاب من فيفا بإيقاف القيد للصفاقسى 3 فترات وحرمانه من دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادي الاهلي خطاباً رسمياً من الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يُفيد بإيقاف نادي الصفاقسي التونسي من القيد 3 فترات قيد بجانبه منعه من المشاركة في بطولة أفريقيا في نسختها المقبلة بسبب عدم إلتزامه بتسديد 100 ألف دولار للأهلي سبق وطالب بها الأخير طوال الفترة الماضية وتم تصعيد الأمر للأتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وحسم الأخير الجدل بشكل رسمي وأصدر حكماً لصالح الأهلي في هذه القضية.

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الأهلى كان قد قرر تصعيد أزمته مع الصفاقسى للفيفا بعدما تقاعس النادى التونسى عن تسديد مبلغ 125 ألف دولار قام مجلس إدارة الأهلى السابق برئاسة محمود طاهر بتحويل هذا المبلغ بالخطأ للصفاقسى وهو يمثل رعاية النيجيرى جونيور أجايى لاعب الأهلى، وكان من المُقرر تحويل هذا المبلغ لنادى ليون النيجيرى، وحاول الأهلى كذلك تحصيل هذا المبلغ بطرق ودية من الصفاقسى وقام الأخير بتحويل 25 ألف فقط لكنه ظل يُماطل فترة طويلة فى تحويل 100 ألف دولار، فقرر مجلس الأهلى الحالى برئاسة محمود الخطيب تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم لاسترداد حقوق القلعة الحمراء.

وحصل الأهلى على حُكم من "فيفا" بأحقيته فى استرداد 100 ألف دولار لدى الصفاقسى حيث أعلن الإتحاد الدولي الحكم بشكل نهائي ليتم منع النادى التونسى من القيد بجانبه حرمانه من المشاركة في بطولة أفريقيا النسخة المقبلة.