شكرا لقرائتكم "احذروا".. رسالة غامضة من أحمد عيد عبد الملك عبر إنستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أحمد عيد عبد الملك لاعب فريق الزمالك السابق ، رسالة غامضة من خلال صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور انستجرام ، دون تحديد الموجه اليه الرسالة أو أسباب نشرها ، حيث نشر صورة لنفسه خلال تواجده في المنزل وعلق عليها :" لاتخافوا ولكن احذروا " وهو ما أثار تعجب واندهاش متابعيه بالسوشيال ميديا .



أحمد عبد الملك

أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك وحرس الحدود السابق، أنه يتعرض لحملة يقودها أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أنه لم يقصد مطلقاً الإساءة لشهداء النادى الأهلي، وقال عيد عبد الملك عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "التغريدة تم تأويلها بشكل خاطئ، لا أتحدث مطلقا طول حياتى عن الشهداء، لا مجال للحديث عن شهداء بورسعيد".

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وأضاف عيد، "السكرين شووت المنشور عبر حسابى على تويتر عبارة عن خريطة لبعض المحافظات منها بورسعيد والإسماعيلى ومنطقة القناة كلها، لأن الأهلى لا يلعب هناك، البعض تفهم موضوع بورسعيد بشكل خاطئ، وهناك من يريد اصطياد الأخطاء لى، وهناك شخص رفعت ضده دعوى قضائية بسبب ذلك على السوشيال ميديا".

وتابع: "ليس لدى أى مشكلة مع أحد، أتحدث بشكل كروى فقط، ومؤخرا كنت أتكلم عن موضوع نادى القرن وأرى أن الزمالك الأحق، وأنا كنت صاحب فكرة الاحتفال يوم 9-7، أتحدث فى الكرة فقط، ولا أتلفظ بشكل خارج مطلقا".