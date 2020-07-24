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شكرا لقرائتكم رسالة دعم من لاعب الأهلى لشقيقه الزملكاوى بعنوان "أسد مصر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دعم أكرم توفيق لاعب وسط النادي الأهلي المعار حالياً إلى فريق الجونة، شقيقه أحمد توفيق لاعب فريق الزمالك السابق وبيراميدز، وعلق أكرم على صور نشرها شقيقه الأكبر من مشاركته في مباراة الزمالك وبيراميدز الودية، والتي جمعت الفريقين أمس وانتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف، وقال لاعب القلعة الحمراء "وحش مصر وأسد مصر".
أحمد توفيق
في سياق آخر، ينتاب أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي المعار للجونة حالة من القلق بعد تأكد عودته لصفوف الفريق الأحمر فور انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري، لتدعيم الوسط الأحمر وكذلك مركز الظهير الأيمن الذي يُجيد أكرم اللعب فيه، خاصة وأن الأهلي أصبح في في أشد الحاجة لدعم مركز الظهير الأيمن بعد رحيل أحمد فتحي، وكذلك خط الوسط بعد رحيل قائد الوسط التاريخي حسام عاشور.
وأبدى أكرم توفيق تخوفه للمقربين منه حال عدم مشاركته بشكل أساسي مع الأهلي بعد عودته الأمر الذي قد يؤثر على فرصه في التواجد مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو خاصة وأن شوقي غريب المدير الفني للفراعنة الصغار كان قد أكد أن أي لاعب لا يشارك سيخرج من حساباته وهو الأمر الذي أثار خوف أكثر من لاعب منهم أكرم توفيق.
وكان أكرم توفيق قد أكد أن إدارة الأهلي طلبت عودته رسميا لصفوف الفريق مع بداية الدوري الجديد وانه سعيد بهذا القرار وأن التواجد في الاهلي كان حلم وعودته مرة اخري أمر رائع وانه سيبذل قصارى جهده للتالق وحجز مكان في تشكيل الاهلي، و أنه تم إخطاره بقرار العودة من قبل مسئولو نادي الجونة.
أضاف أكرم توفيق أنه جاهز للمنافسة مع أي لاعب من النادي الأهلي للتواجد فى التشكيلة الأساسية ، مضيفا أن تأجيل اوليمبياد طوكيو بسبب فيروس كورنا لم يكن في صالحنا خاصة أن اللاعبين كانو فى فورمة مميزة.
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