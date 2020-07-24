شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يشيد بإحدى دخلات جماهير الأهلي: "يتحدثون للعالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ذكريات إحدى الدخلات التى لجماهير النادى الأهلي، فى وقت سابق، عندما قام مشجعوا القلعة الحمراء باستعراض عبارة "الكرة للجماهير" بكل لغات العالم من المدرجات، وعلق كاف قائلا،"المشجعون الذين يتحدثون إلى العالم".

في سياق آخر، تُقام مباراة الأهلي وسموحة فى الخامسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب التتش فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدوري لبطولة الدوري الممتاز التى تقرر استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل، ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس، وتُعد ودية سموحة واحدة من مباراتين سيخوضهما الأهلي قبل استئناف الدورى، حيث تقرر خوض المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجارى بالتتش أيضاً، وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وسموحة اليوم على الهواء مباشرة.

ويتطلع فايلر للاطمئنان على لياقة اللاعبين البدنية خلال هذا التوقف الطويل، كما يطمئن على مستوى صالح جمعة العائد للفريق بعد فترة طويلة من التجميد والاستبعاد من الحسابات الفنية ، ومن المتوقع أن يمنح فايلر الفرصة لبعض الوجوه الشابة التى تم تصعيدها من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول الفترة الماضية، وأبرزها عربي بدر ومحمد فخرى، محمد شكرى وشادى رضوان، ويحاول الجهاز الفنى كذلك تجربة بعض الخطط الفنية في مباراة اليوم.

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ووضع مسئولو الأهلى إجراءات احترازية مُشددة فى النادى منذ صباح اليوم، الجمعة، وقبل ساعات من مواجهة سموحة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين ومنع انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما أن سموحة شهد إصابتين بكورونا منذ أيام كما ظهر فى الأهلى حالة أمس وهى حمدى فتحى الأمر الذى زاد من الإجراءات الاحترازية فى الأهلى.

ودية اليوم كان ينتظرها أكثر من لاعب بفارغ الصبر، منهم حمدي فتحي العائد من فترة غياب قاربت الثمانية أشهر، بعدما أصيب بقطع فى غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب الوطني الأول فى نوفمبر الماضي وتماثل اللاعب للشفاء وكان جاهزاً للمشاركة فى ودية اليوم، لكن إصابته بفيروس "كورونا" أمس ستُبعده عن ودية اليوم وعن ودية الجونة الثلاثاء المقبل، وكذلك مباراتي إنبى والإنتاج الحربى يومى 9 و14 أغسطس فى الدورى.