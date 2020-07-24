شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتصدر قائمة ملوك الكروت الصفراء قبل عودة الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن جدول مباريات الدورى فى أغسطس فقط بعد توقف منذ مارس الماضى بسبب كورونا، وفى انتظار إعلان الاتحاد الأفريقى "كاف" جدول مباريات الفرق المصرية المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية، لتحديد مواعيد المباريات المتبقية من المنافسة المحلية، وتُستأنف المنافسات بمواجهة الزمالك أمام المصرى فى السادس من أغسطس المقبل باستاد برج العرب فى الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ14.

أما الأهلي فيستهل مشوار العودة بملاقاة إنبي في التاسع من الشهر ذاته، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الـ15.

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثانى بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.

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وقبل توقف مسابقة الدوري أقيمت 157 مباراة حيث يوجد 6 مباريات مؤجلة فضلا عن مباراة مقدمة من الأسبوع الـ19 لعبت بين الطلائع وانبى ، شهدت المسابقة 103 انتصاراً فيما انتهت 54 مباراة بالتعادل "36 إيجابى + 18 سلبى".

وقبل توقف المسابقة يتصدر طلائع الجيش قائمة أكثر الفرق حصولا على الكروت الصفراء برصيد 49 إنذارا، فيما يحل المصرى البورسعيدى في المركز الثانى برصيد 43 ثم سموحة والجونة في المركز الثالث برصيد 40 كارت ثم الإنتاج الحربى في المركز الرابع برصيد 37 انذار فيما تلقى لاعبو الزمالك 34 انذار بينما حصل لاعبو الأهلى على 21 إنذارا ويعد وادى دجلة أقل الفرق حصولا على الإنذارات برصيد 17 كارتا فقط.