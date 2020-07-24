شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة توافق على إقامة بطولة أفريقيا للكاراتيه تحت سفح الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، على إقامة منافسات البطولة الأفريقية للكاراتيه التى تستضيفها مصر تحت سفح الأهرامات فى أغسطس من العام المقبل، للكبار والناشئين والشباب. وقال محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد، إن الوزارة أرسلت رداً على طلب الاتحاد بالحصول على موافقتها، وهو ما تم من حيث المبدأ، حيث جاء فى رد الوزارة أن الموافقة من حيث المبدأ على أن يتم موافاتها بالتفاصيل و الخطوات التى يتخذها الاتحاد خلال الفترة المقبلة، حتى تخرج البطولة فى أفضل صورة، لبما يليق باسم مصر.

وكان مسئولو اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، خاطبوا نظراءهم بوزارة الشباب والرياضة، لموافقة الوزارة على إقامة البطولة الأفريقية للكبار والناشئين والشباب، والتى تستضيفها مصر بسفح الأهرامات، دعما للسياحة، وتشجيعا لها، وللمعالم السياحية بمصر، والتى تقام أغسطس من العام المقبل، حيث إن موافقة الوزارة خطوة أولى قبل مخاطبة باقى الجهات المختصة للبدء فى إجراءات باقى الموافقات من الوزارات المختصة.

وقال محمد الدهراوى، رئيس اتحاد الكاراتيه، إن الاتحاد قام بتشكيل لجنة عليا لتنظيم واستضافة البطولة، ومن اختصاصاتها إنهاء الإجراءات، ومخاطبة الجهات المسئولة لإقامة البطولة وخروجها فى أبهى صورة، حيث تمت مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للحصول على موافقتهم لاستضافة البطولة بسفح الأهرامات.