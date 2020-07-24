شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. آية مجدى لاعبة المصارعة: نفسى أكون ممثلة ولو حد عاكسنى بتمالك أعصابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب ألفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هي آية مجدى لاعبة منتخب المصارعة للشباب، والتى شاركت في بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، والتى تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



اية مجدى

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

التمثيل، بحب التمثيل جدا

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

شوربة الفراخ بالكريمة



لاعبة المصارعة خارج البساط

من نجمك المفضل؟

الفنانة غادة عبد الرازق بحبها خالص وبحب كل أعمالها.



اللاعبة على البحر

من مطربك المفضل؟

الكندى جاستن بيبر مختلف فى أعماله.



اية بالملابس الكاجوال

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

ممثلة طبعا لأنى بحب التمثيل.

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لاعبة المصارعة

لما تتعاكسى فى الشارع أيه بيكون رد فعلك؟

لو حد عاكسنى فى الشارع بتمالك أعصابى دون إحداث أى مشاكل.



اية نجمة المصارعة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

هى غادة عبد الرازق برضه.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال، لأنه أسهل في الحركة وعملى أكتر.



لاعبة المصارعة بالسواريه

تفضلى الارتباط برجل رياضى فى تخصصك أم في مجال آخر؟

أحب أرتبط برجل خارج الرياضة لأنى لا أحب أربط حياتى الشخصية بحياتى فى التدريبات، وأكيد هيفهمنى ويساعدني في الرياضة التي امارسها .

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

أرفض طبعا لأن الرياضة حياتى.