شكرا لقرائتكم خبر عن هداية ملاك بطلة التايكوندو تستعد لدخول عش الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصل هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو عن دخول العش الذهبى، بعدما ارتبطت خلال الفترة الماضية وتمت خطبتها على أحد لاعبى الكرة الطائرة، ومن المقرر أن تحتفل بزفافها الأيام المقبلة، وكشف مصدر مسئول فى اتحاد التايكوندو أن اللاعبة أخطرت مسئولى الاتحاد باقتراب زفافها، خاصة أن هناك خططا وفترة إعداد وضعها اتحاد التايكوندو استعدادا للبطولات الفترة المقبلة.

ونجحت هداية ملاك في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها بطوكيو 2021 ، وتلقى اتحاد التايكوندو خطابا من الاتحاد الدولى يفيد بتأكيد تأهل الرباعى هداية ملاك وسيف عيسى وعبد الرحمن وائل، ونور حسين إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 ، بالإضافة الى ثنائى المنتخب البارالمبى ، سلمى على ومحمد الزيات ، حيث جاء تأهل الرباعى من خلال مشاركتهم فى منافسات البطولة الافريقية الأخيرة التى شارك بها اللاعبون.

وكانت هداية ملاك قد نجحت فى تحقيق رقم قياسى عالمى جديد، بعد الفوز بالميدالية الفضية فى بطولة الجائزة الكبرى بأذربيجان. 2016 ، وأصبحت البطلة الأولمبية، أول لاعبة فى وزنها عالميًا تصل لنهائى بطولة الجائزة الكبرى النهائية عامين متتاليين، بعد تحقيق الميدالية الذهبية فى البطولة الماضية بالمكسيك، والفضية في البطولة الأخرى .

يذكر أن هداية ملاك حققت الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 ، من بين 3 ميداليات حققتها البعثة المصرية و التي كانت تضم 120 لاعب ولاعبة من مختلف الألعاب.