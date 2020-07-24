أحمد كشرى يعدد مكاسب ودية إنبى فى ثالث التجارب استعداداً للدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، مكاسب المباراة الودية التى خاضها فريقه مساء أمس، الخميس، أمام فريق إنبى فى ثالث التجارب الودية لأبناء الجنوب استعداداً لاستئناف بطولة الدورى العام المقرر عودتها 6 أغسطس المقبل بعد توقف استمر لـ 147 يوماً بسبب وباء كورونا المستجد، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وأكد كشرى أن أسوان حقق تقدماً ملحوظاً فى أدائه أمام إنبي، مشيراً إلى أن الفريق قدم 60% من قوته أمام الإسماعيلى ثم زادت النسبة إلى 75% أمام المقاولون والأداء فى لقاء إنبى كان أفضل من المباراتين الماضيتين.

وأضاف مدرب أسوان أن فريقه سيطر على مجريات المباراة فى أغلب الأوقات، وأهدر العديد من الفرص، مشيراً إلى أن النتائج ليست على قدر كبير من الأهمية فى الوديات.

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وعن استقبال الأهداف بعد التقدم وهو الأمر الذى تكرر فى لقاء المقاولون وإنبى قال كشري، أن الأهداف تأتى من الأخطاء الفردية لبعض اللاعبين بسبب قلة التركيز والدخول متأخر فى أجواء المباراة، وأنه يعمل على علاج تلك النقطة فى المباريات المقبلة.

فى سياق آخر، رفضت اللجنة الطبية باتحاد الكرة إقامة اللقاء الودى الذى كان من مقررا له غداً، السبت، بين فريقى المقاولون العرب وأسوان، بناءً على تعليمات طبية، بسبب الشروط التى وضعها مسئولو الجبلاية بضرورة خضوع الفرق لإجراءات مسحة كورونا قبل أى لقاء ودى بـ 48 ساعة، وكان أسوان والمقاولون قد أجروا المسحة الأخيرة يوم 19 يوليو الجارى، وبناءً عليه لا يحق لنادى أسوان أو المقاولون العرب لعب مباراة الغد قبل إجراء مسحة جديدة.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.