شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل يكشف عن رأيه في عودة أزارو للأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طه إسماعيل، نجم الأهلي السابق والمحلل الكروي، عن رأيه بشأن عودة المغربي وليد أزارو لصفوف الأهلي في الصيف الجاري عقب نهاية اعارته للاتفاق السعودي. وقال الشيخ طه في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «أرى أن الوقت بات مناسباً لعودة وليد أزارو لقيادة خط هجوم الأهلي حالياً». وواصل:«لا توجد أزمة في عودة أزارو في الوقت الحالي ويجب على الأهلي الاستفادة بخدماته وإمكانياته بجانب الثنائي أليو بادجي ومروان محسن». وكان الاتفاق السعودي قد أعلن نهاية اعارة أزارو للفريق لعدم الاتفاق على بعض الشروط المالية بشأن اكماله الموسم الكروي في السعودية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 90,413

تعافي 31,066

وفيات 4,480

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