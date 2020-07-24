شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل عن استنئاف الدوري: «لا بُد من عودة الحياة..وأنطروا إلى أوروبا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طه إسماعيل، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والمحاضر الدولي بـ«فيفا»، أنه مساند لقرار استئناف الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري.
وأضاف طه إسماعيل في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» :«لا بُد من عودة الحياة، بغض النظر عن الحالات الجديدة التي ظهرت لفيروس كورونا من بين لاعبي المسابقة».
وواصل:«الحياة عادت إلى جميع دول العالم، والدوريات الأوروبية تم استئنافها على الرغم من الأعداد المهولة للإصابات بالفيروس بها».
وأنهى تصريحاته:«لا يوجد أزمة في استئناف الدوري، فستم الكشف على كل لاعب قبل انطلاق المباريات، ولن نستمر في قوقعة التوقف وتعطل الحياة والنشاطات».
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