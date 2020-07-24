شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل عن استنئاف الدوري: «لا بُد من عودة ‏الحياة..وأنطروا إلى أوروبا»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طه إسماعيل، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والمحاضر الدولي بـ«فيفا»، أنه مساند لقرار استئناف الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري.

وأضاف طه إسماعيل في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» :«لا بُد من عودة الحياة، بغض النظر عن الحالات الجديدة التي ظهرت لفيروس كورونا من بين لاعبي المسابقة».

وواصل:«الحياة عادت إلى جميع دول العالم، والدوريات الأوروبية تم استئنافها على الرغم من الأعداد المهولة للإصابات بالفيروس بها».

وأنهى تصريحاته:«لا يوجد أزمة في استئناف الدوري، فستم الكشف على كل لاعب قبل انطلاق المباريات، ولن نستمر في قوقعة التوقف وتعطل الحياة والنشاطات».