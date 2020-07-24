شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية يكشف مصير الدوري في حال إصابة اللاعبين بكورونا قبل المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن ثبوت إيجابية فيروس كورونا في مسحة اللاعبين قبل المباريات بـ 48 ساعة، ليس معناه إلغاء المباريات أو تأجيلها كما يعتقد البعض.

وأشار سلطان إلى أن كل الفرق ستخضع لمسحة قبل المباريات بـ 48 ساعة، والأفراد الذين ستثبت إيجابية تحاليلهم سيتم عزلهم عن بقية الفريق، وتخوض المجموعة المتبقية المباريات.

وأضاف سلطان أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في جميع الملاعب التي ستستقبل مباريات الدوري، وفقًا للكتيب الذي تم إرساله لجميع الأندية.