شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: تريزيجيه من أكثر اللاعبين تأثيراُ مع منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال على ماهر، نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق لإنبي إن تألق تريزيجيه في الدوري الإنجليزي مع أستون فيلا يعتبر وجهة مشرفة لمصر.

وقال على ماهر في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: «تريزيجيه لم يقدم 50% من امكانياته الحقيقة».

وأضاف: «تريزيجيه من أكثر اللاعبين تأثيراً مع منتخب مصر ودائما ما يظهر في المواجهات الكبيرة».