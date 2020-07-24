شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: لا يوجد أي لاعب في الدوري يستطيع اللعب بالأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه لا يوجد أي لاعب في الدوري المصري يستطيع اللعب للقطبين.
وأضاف سعيد، في تصريحات لبرنامج «البريمو» على قناة «Ten» مع الإعلامي إسلام صادق، أن اللعب للأهلي والزمالك ليس بالسهولة التي يتخيلها الكثير، مشيراً إلى أن الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون داخل قطبي الكرة المصرية صعبة على أي لاعب.
وتابع: «اللاعب الذي ينضم للأهلي والزمالك، يبدأ في تحد كبير ويستطيع تحقيق ألقاب وبطولات لن يحققها خارج الناديين».
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