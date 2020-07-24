شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب جزائري على رادار ليفربول لتدعيم صفوفه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، إن فريق ليفربول الإنجليزي يسعى لترميم خط دفاعه في الموسم الجديد، من أجل الاستمرار على المنافسة على الألقاب والدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الجزائري «عيسى ماندي»، لاعب ريـال بيتيس الإسباني، مطلوب بشدة في «الريدز» من جانب يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، هذا الصيف لتدعيم صفوف الفريق.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن ريـال بيتيس قد يوافق على بيع اللاعب مقابل ١٠ ملايين جنيه إسترليني، خاصة بعد تأثر النادي بأزمة كورونا، مشيرة إلى أن اللاعب الجزائري سيدخل الموسم الأخير له مع النادي الإسباني، حيث من المرجح أنه لن يجدد عقده مع النادي مرة أخرى.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول سيجد منافسة قوية من فريق نيوكاسل الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات «ماندي» لتدعيم صفوف الفريق، خاصة أن الفريق يراقب اللاعب منذ فترة.

يذكر أن قلب الدفاع الجزائري، صاحب الـ 28 عامًا، شارك في 30 مباراة مع ريـال بيتيس في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى جانب تتويجه ببطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده في البطولة التي أُقيمت في مصر، العام الماضي، وتوج بها المنتخب الجزائري.

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