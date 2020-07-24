شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: سأمنح صوتي لـ«شوبير» أمام «أبوريدة» في انتخابات اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على مساندة أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أمام هاني أبوريدة، المُرشح المُحتمل على رئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة.

وأضاف عامر، في تصريحات لبرنامج «البريمو» على قناة «Ten» مع الإعلامي إسلام صادق أن أبوريدة خذلنا في إحدى السنوات عندما طالبنا بحكام أجانب في إحدى مباريات الدوري وأيضًا مجلس اتحاد الكرة السابق لم يُقدم المنتظر منه في فترة رئاسته للجبلاية، خاصة في بطولة أفريقيا التي أقيمت بالقاهرة.