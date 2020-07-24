شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة: قيمة حسام حسن 2مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فرج عامر رئيس نادي سموحه أن أحد وكلاء اللاعبين عرضو على إدارة النادي عرض من أحد الأندية وطلبت مبلغ 2 مليون دولار للإستغناء عن اللاعب ولكن الصفقة لم تتم .
وأضاف عامر في تصريحات خاصة لبرنامج «البريمو» على قناة «Ten» مع الإعلامي إسلام صادق أن الأهلي والزمالك لم يطلبا رسمياً التعاقد مع مهاجم الفريق ولكني حددت مبلغ 2 مليون دولار لمن يريد التعاقد مع حسام حسن .
يذكر أن قطبي الكرة المصرية كانا قد أعلنا رغبتهما في الحصول على خدمات حسام حسن، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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